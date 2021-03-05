إبراهيم عيسى: تعديل وزاري قريب في مارس ونحتاج أداء حكومي أسرع

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، متساءلًا "هل هناك تغيير أو تعديل وزاري"، موضحًا أن التغيير الوزاري يكون أوسع وأشمل من التعديل الذي يكون في مناطق بسيطة.



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتوقع أن نشهد تعديل وزاري خلال الشهر الجاري مارس، وأن هناك توقعات منتشرة في الأوساط البرلمانية بأن هناك تعديل قريب وقادم.



وكشف ابراهيم عيسى عن أن رئيس الأغلبية في البرلمان وجه عتاب للحكومة بأنها تمد البرلمان بقوانين كالقنابل، مؤكدًا أن الحكومة تدخلت في الكثير من الأعمال بشكل جيد، ولديهم إنجازات هامة، ولكن الآن نحتاج لتحديث المشهد الحكومي وأداء أسرع، هناك بعض الوزراء ناجحين بشكل كبير.