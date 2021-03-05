عمل سائق تاكسي بسبب الأموال.. توفيق عبد الحميد عقب إصابته بكورونا

آثار الفنان توفيق عبد الحميد جدلا كبيرا وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكشفت "عبد الحميد" سابقا عن تعثر حالته المادية قائلا أنه كان يعمل في مسرح الدولة ولكنه حول سيارته إلى تاكسي وعمل بها من أجل المال.



وتابع: "وصلت لحد الاكتفاء ولدى منزلى وسيارتى ومبلغ فى البنك يكفينى شر السؤال".



وأضاف: "أنا مش حابب أكون مادة للبوستات على السوشيال ميديا ولا يضيرنى أن أكون سائق تاكسي لأنه عمل بسيط وشريف، وكنت هعمل كده بس ربنا ما أرادش، فكفاية اسمى ييجي فى البوستات على السوشيال ميديا".