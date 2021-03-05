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صدام مرتقب في مجموعة الصعيد بين بني سويف والدخان

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف الفريق الكروى بنادى بنى سويف نظيره الشرقية للدخان بالمباراة التى تجمع الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى في الثانية والنصف من عصر السبت بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف يسعى لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط وإسعاد الجماهير بجانب بدء منافسات الدور الثانى بصورة قوية .

وخلال الفترة الماضية حرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق على عقد جلسات مع اللاعبين لغلق صفحة الدور الاول والتركيز بالمباريات القادمة وعدم تكرار الأخطاء وأهمية الفوز .

فيما يسعى الشرقية للدخان بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم على تحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه وعدم فقد نقاط بمشواره نحو المنافسة على الصعود .

وكان الفريق الكروى الاول قد خاض تدريبه الختامى بملعبه واشتمل مران الفريق على أداء تدريبات بدنية وفنية وتكتيكية متنوعة .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 23 نقطة فيما يحتل الشرقية للدخان المركز الاول برصيد 36 نقطة .

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