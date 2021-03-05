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أوس أوس يتغزل في زوجته بأحدث ظهور

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تغزل الفنان محمد أسامة والشهير بأوس أوس بزوجته وذلك من خلال مشاركته بعض الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "أوس أوس" قائلا: "مراتى وصحبتى وامى واختى بحبببببك اووووى ربنا يخليكى ليا ويبعد عننا كل حاجة وحشة.. يااجمل حاجه فى حياتى#بنت_الاصول_رزق".

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود.

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