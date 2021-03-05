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تعرف على تطورات حالة توفيق عبد الحميد عقب إصابته بكورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن تطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال في تصريحات صحفية " الحمد لله الدنيا كويسة، وإخوتي كلهم دكاترة، وواخدين بالهم مني، وباخد بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأنا متواجد حاليًا في عزل منزلي".

يذكر أن حسن وهبة قد أعلن عن إصابة صديقه توفيق عبد الحميد بكورونا.

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