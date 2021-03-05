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هاني الناظر: كورونا سيرحل بلا رجعة نهاية العام الجاري (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلدية، إن حالة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقرة منذ فترة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

ووجه الناظر، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، عدة نصائح للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، قائلا:" بلاش نشتري حاجات رمضان في آخر يومين في شعبان ويحدث تكدس تزداد معه الإصابات، مع ضرورة الالتزام بالتباعد خلال صلات التراويح للوقاية من الفيروس".

واستكمل أن التحالف العاليم للقاحات "جافي" يتوقع أن يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، وإلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة المناعة ضد الفيروس بعد تعافيهم.

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