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هاني الناظر: كورونا سيرحل بلا رجعة نهاية العام الجاري (فيديو)
الجمعة 05/مارس/2021 - 09:59 م
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلدية، إن حالة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقرة منذ فترة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.
ووجه الناظر، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، عدة نصائح للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، قائلا:" بلاش نشتري حاجات رمضان في آخر يومين في شعبان ويحدث تكدس تزداد معه الإصابات، مع ضرورة الالتزام بالتباعد خلال صلات التراويح للوقاية من الفيروس".
واستكمل أن التحالف العاليم للقاحات "جافي" يتوقع أن يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، وإلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة المناعة ضد الفيروس بعد تعافيهم.
ووجه الناظر، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، عدة نصائح للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، قائلا:" بلاش نشتري حاجات رمضان في آخر يومين في شعبان ويحدث تكدس تزداد معه الإصابات، مع ضرورة الالتزام بالتباعد خلال صلات التراويح للوقاية من الفيروس".
واستكمل أن التحالف العاليم للقاحات "جافي" يتوقع أن يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، وإلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة المناعة ضد الفيروس بعد تعافيهم.
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