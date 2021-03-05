مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

ظهرت ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريق النادي الأهلي مباراة الغد أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي والمقرر لها في التاسعة مساء غد السبت.





ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأصبح من المتوقع أن يكون تشكيل فريق الأهلي في مباراة الغد يحمل البعض من التغييرات والذي من المتوقع أن يتواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وفي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة على أن يقود الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي خط الهجوم.



