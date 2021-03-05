مصير كهربا مع الأهلي «على كف عفريت»!









هل يرحل كهربا عن الأهلي؟ .. سؤال بدأ يراود جماهير كرة القدم خلال الساعات الماضية، ذلك عقب توقيع النادي الأهلي عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بتغريمه مبلغ وقدره 200 ألف جنيه، وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر.





لم يصرح النادي الأهلي بشئ يدل على رحيل كهربا عن القلعة الحمراء إلا أن التساؤلات حول رحيل اللاعب باتت حديث الساعة، بعد أزمته الأخيرة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بسبب عدم التزامه والتعامل بأسلوب غير لائق بعد مباراة طلائع الجيش والتي أقيمت الأحد الماضي.





هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها اللاعب المشاكل منذ انتقاله للنادي الأهلي، فهناك عدد من الأزمات اختلقها من قبل، ويستعرض «الفجر الرياضي» أبرز هذه الأزمات في السطور التالية:









- شجاره مع محمد الشناوي

تشاجر محمود كهربا مع محمد الشناوي حارس فريق الأهلي، في سبتمبر الماضي، أثناء مران الفريق، ووقع النادي الأهلي عليه غرامة مالية قدرها مليون جنيه.









- عقوبته في كأس العالم للأندية: