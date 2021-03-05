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من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ووورة
ميسي
ميسي
أشارت تقارير صحفية  إنجليزية اليوم الجمعة، عن صفقة كبرى يستهدفها خوان لابورتا، حال فوزه بانتخابات برشلونة.

ويعتبر لابورتا أحد الأقطاب الثلاث التي تتنافس على برئاسة البرسا، في الانتخابات المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لابورتا يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في الصيف المقبل، والذي أحد أفضل المهاجمين في العالم خلال السنوات الماضية، وينتهي عقده مع السيتيزنس بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح التجديد لأجويرو صاحب الـ32 عامًا مع مانشستر سيتي، صعب للغاية بعد الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا، ولكن لابورتا يرى أن إحضار أجويرو إلى كامب نو لن يكلف النادي شيئًا، وفي حالة استعادة مستواه المعهود سيضيف قوة كبيرة لهجوم برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن لابورتا يرى في التعاقد مع أجويرو خطوة كبيرة نحو تجديد عقد ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع كلا اللاعبين من صغرهما، وثقة ميسي في أهمية أجويرو كمهاجم للبرسا.

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أنتخابات برشلونة

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