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أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حصلت "الفجر" على أول صور من موقع حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى "نقل" بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، والذي نتج عنه مصرع 18 شخصا وإصابة 5 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، وأفاد المبلغ أن سبب الحادث يرجع لإنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، ووجود مصابين ومتوفين بموقع الحادث.

10 سيارات إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجثامين المتوفين إلى مستشفيي بني سويف.

مصرع 18 وإصابة 5

وأفاد مصدر، أن الأعداد الأولية لضحايا الحادث تشير إلى مصرع 18 شخصًا، وتم تم نقل جثتين 5 مصابين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تم نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي، و4 جثث إلى مستشفى العياط، التابعتين لمديرية الصحة بالجيزة، لافتًا إلى أنه يوجد 6 أطفال و5 سيدات بين ضحايا الحادث.

مستشفى بني سويف

وأكد مصدر بمستشفى بني سويف، أن المستشفى إستقبلت 5 مصابين نقلتهم سيارتي إسعاف من موقع الحادث، هم: محمد محروس عبد الرحيم رضوان، 25 سنة، مقيم أسيوط، مصاب بجرح قطعى 15 سنتيمتر بالرأس وإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشاب "مجهول البيانات" 30 سنة تقريبًا، مصاب إشتباه نزيف داخلى بالمخ، بالإضافة إلى 3 أطفال مجهولي البيانات، مصابون بإشتباه نزيف داخلي، وتوفي أحدهم (عامين تقريبًا) بقسم الإستقبال.

وجارٍ تحديد هوية وبيانات المصابين والمتوفين، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا
أول صور لحادث طريق الكريمات بعد مصرع 18 شخصا

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