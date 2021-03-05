علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)



وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأوضح السقعان، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1638 مريض، تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 36 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.



من جانبه قال الدكتور ممدوح الجمبل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم إجراء 405 تحليلا طبيبا مختلفا و20 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 574 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تحت رعاية كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية على مدار يومىن.