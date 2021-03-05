Advertisements

علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تحت رعاية كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية على مدار يومىن.

وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح السقعان، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1638 مريض، تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 36 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

من جانبه قال الدكتور ممدوح الجمبل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم إجراء 405 تحليلا طبيبا مختلفا و20 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 574 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)
علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ 41 دقيقة

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ 43 دقيقة

فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

تطور جديد بشأن بقاء ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات