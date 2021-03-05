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ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حصلت "الفجر" على بيانات بعض المتوفين والمصابين بحادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى نقل "تريلا" بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، والذي نتج عنه مصرع 18 شخص وإصابة 5آخرين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، وأفاد المبلغ أن سبب الحادث يرجع لإنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، ووجود مصابين ومتوفين بموقع الحادث.

10 سيارات إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجثامين المتوفين إلى مستشفيي بني سويف.

18 متوفي و5 مصابين

وأفاد مصدر، بأن الأعداد الأولية لضحايا الحادث تشير إلى مصرع 18 شخصًا، وتم تم نقل جثتين 5 مصابين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تم نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي، و4 جثث إلى مستشفى العياط، التابعتين لمديرية الصحة بالجيزة، لافتًا إلى أنه يوجد 6 أطفال و5 سيدات بين ضحايا الحادث.

مستشفى بني سويف

واستقبل المستشفى: محمد محروس عبد الرحيم 22 سنة مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف، أحمد محمد عويس 26 سنة مقيم قرية طنسا بنى مالوا محافظة بنى سويف مصاب بنزيف، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عاما وطفل 4 سنوات، كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة سيدة 35 سنة وطفل 4 سنوات.

كما استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 12 جثة فى حادث تصادم الصحراوى الشرقى، وهم: عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 سنة مقيم بنى محمد أبنوب أسيوط عامل، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد أبنوب أسيوط عامل، محمود سيد عبدالله 28 سنة دبلوم صنايع، 4 أطفال مجهولين الهوية ما بين 7 إلى أثنى عشر عاما، 6 سيدات مجهولة الهوية ما بين 35 إلى 55 سنة وجار تحديد هويتهم.

وجارٍ تحديد هوية وبيانات باقي المصابين والمتوفين، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

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