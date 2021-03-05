انطلاق الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية













أعلنت فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس ٤ مارس الجاري أسماء المقبولين في ورشة "ابدأ حلمك" (تمثيل _إخراج) المجانية بالاسكندرية، و ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، و ضمن خطة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للتوسع بالورش الفنية بالمحافظات ، و بتعاون مشترك بين فرقتي مسرح الشباب تحت إدارة المخرج سامح بسيوني ومسرح الإسكندرية تحت إدارة الفنان محمد مرسي .









يقول الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية ان التصفيات النهائية من ورشة ابدأ حلمك بدأت من ١ مارس الجاري ، حيث تم قبول

٥٤ مشارك بورشة التمثيل ، و ١٠ مشاركين بورشة الإخراج ، وتم تحديد الإجتماع الأول للمشاركين غدا السبت الموافق ٦ مارس في تمام الخامسة مساء وذلك بمقر فرقة مسرح الاسكندرية بمسرح بيرم التونسي الشاطبي ، يتضمن الإجتماع

نبذة عن الورشة و تسليم جدول فترة التدريب، حيث تبدأ الورشة يوم الأحد الموافق ٧ مارس .





جدير بالذكر أن ورشة التمثيل تستمر ستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل و الأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال ، الكتابة ، الأداء الصوتي و الغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة إلاخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية.



