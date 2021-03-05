Advertisements

انطلاق الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



أعلنت فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني  للمسرح مساء أمس الخميس ٤ مارس الجاري أسماء المقبولين في  ورشة "ابدأ حلمك"  (تمثيل _إخراج) المجانية بالاسكندرية،  و ذلك تحت رعاية  الفنانة الدكتورة  إيناس  عبدالدايم وزير الثقافة، و ضمن خطة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للتوسع  بالورش الفنية بالمحافظات ، و بتعاون   مشترك  بين فرقتي مسرح الشباب تحت إدارة المخرج سامح بسيوني ومسرح الإسكندرية تحت إدارة الفنان محمد مرسي . 


يقول الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية   ان التصفيات النهائية من ورشة ابدأ حلمك بدأت من  ١ مارس الجاري ، حيث تم قبول  
 ٥٤ مشارك بورشة التمثيل ،  و ١٠ مشاركين بورشة الإخراج ، وتم تحديد الإجتماع الأول  للمشاركين  غدا  السبت الموافق ٦ مارس  في تمام الخامسة مساء  وذلك بمقر فرقة مسرح الاسكندرية بمسرح  بيرم التونسي الشاطبي ، يتضمن الإجتماع 
 نبذة عن الورشة و تسليم  جدول فترة التدريب، حيث تبدأ الورشة يوم الأحد الموافق ٧ مارس . 

جدير بالذكر أن ورشة  التمثيل تستمر ستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل و الأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال ، الكتابة ، الأداء الصوتي و  الغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة إلاخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية. 

يشارك في التدريب ضمن برنامج ورشة " إبدإ حلمك " مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء ، في التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع ،في الدراما الكاتب  سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء د. محمد حسني.

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ ساعة و 9 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ 43 دقيقة

فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 23 ساعة

تطور جديد بشأن بقاء ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ 41 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات