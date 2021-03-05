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إبراهيم عيسى: مصر خارج حسابات أمريكا وتحولت من الاهتمام بالشرق الأوسط للصين وآسيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك الكثير من الدرسات التي تؤكد على أن جهات أمريكية تقدم رؤي وأفكار لإدارة بايدن، وطرح أفكار للضغط على الحكومة أو مناقشتها، وغير قاصر على الصحافة ويشمل المراكز البحثية والجامعات، بايدن تغيير في سياستها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مقال لـ "ستيفن كوك" يؤكد على أن أمريكا تنقل الاهتمام من دول المنطقة العربية إلى الصين واسيا، واهتمام بايدن ليس كترامب، وهذا يعني أن أمريكا ستتخذ أسلوب جديد، موضحًا أن دولة السعودية تستحق الاهتمام الأمريكي، كما أن إيران كذلك يجب أن تكون داخل الإدارة بسبب التحركات الخبيثة لها، وإسرائيل يجب أن تكون لمتابعة أمريكا لأنها تعتمد على أسرائيل بطريقة مختلفة.

وأوضح أن مصر خارج الحسابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن "ديفيد إجناشيوس" أكد على أن مصر مهمة لأمريكا ومنطقي استمرار الانخراق، كما أن مصر تقدم لبايدن معضلة، متابعًا: "مصر على أرض صلبة الآن في علاقتها مع الدول".

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