ريال مدريد يترقب الحصول على 10 ملايين يورو من إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يترقب الحصول على مبلغ10 ملايين يورو من إنترميلان الإيطالي الذي استعار أحد نجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن المغربي أشرف حكيمي انتقل إلى إنترميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن إنترميلان لا يمتلك الأموال الكافية لتسديد أقساط الصفقة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن القسط الأول ستبلغ قيمته 10 ملايين يورو, حيث ينتظر ريال مدريد القسط الأول من صفقة إنتقال النجم المغربي إلى إنترميلان.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إنترميلان سيتوجب عليه دفع القسط الأول من صفقة أشرف حكيمي قبل نهاية شهر مارس الحالي.



