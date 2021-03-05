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ضمن مبادرة "كاتبان وكتاب".. الروائية د.رشا سمير تستضيف الروائية السعودية بدرية البشر

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
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تستضيف الروائية د.رشا سمير، ضمن مبادرة "كاتبان وكتاب"، الروائية السعودية بدرية البشر، في لقاء أونلاين مفتوح ومختلف على صفحة الروائية د.رشا سمير  الرسمية، يوم الأحد المقبل الموافق ٧ مارس، في تمام الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة.

 

السعودية بدرية البشر، كاتبة صحفية روائية، لها عدة مجموعات قصصية قصيرة وعدد من الروايات أهمها: (غراميات شارع الأعشى)، (هند والعسكر)، (زائرات الخميس)، (تزوج سعودية)، (الأرجوحة)، (حبة الهال)، (مساء الأربعاء).

 

الجدير بالذكر أن الروائية رشا سمير بدأت هذه المبادرة على صفحتها الشخصية في سبتمبر ٢٠٢٠، بعد توقف فعاليات صالون إحسان عبد القدوس الثقافي الذي كانت تديره، ومن خلال المبادرة استضافت الكتاب التاليين: "الروائي الفرنسي جيلبيرت سينويه، الروائية الأردنية ليلى الأطرش، الروائي السوري الكردي جان دوست، مديرة تحرير دار الساقي للنشر رانيا المعلم، الروائية اللبنانية هدى بركات، روائي السعودي عبده خال، الروائي اللبناني جبور الدويهي، الروائي الفرنسي روبير سولية".

 

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