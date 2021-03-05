ويتواصل التأديب.. نجم الأهلي يغيب عن معسكر الفراعنة

أكدت تقارير صحفية غياب محمود كهربا، مهاجم الأهلي، عن معسكر المنتخب المصري، المقرر خلال الشهر الجاري، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وقال مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات صحفية ، اليوم الجمعة، إن كهربا معاقب من قبل ناديه بالإيقاف لمدة شهر، كما أنه كان لا يشارك بشكل منتظم.





وأشار المصدر: "كهربا قد ينضم للمنتخب في حالة واحدة فقط، وهي أن يتعرض لاعبون في مركزه للإصابة".





و تعرض كهربا للإيقاف من جانب ناديه، بعد أزمته الأخيرة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي.







