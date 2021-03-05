إبراهيم عيسى: سنشهد تعديل وزاري قريب فى مارس ونحتاج أداء حكومي أسرع









قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، متساءلًا "هل هناك تغيير أو تعديل وزاري"، موضحًا أن التغيير الوزاري يكون أوسع وأشمل من التعديل الذي يكون في مناطق بسيطة.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتوقع أن نشهد تعديل وزاري خلال الشهر الجاري مارس، وأن هناك توقعات منتشرة في الأوساط البرلمانية بأن هناك تعديل قريب وقادم.



