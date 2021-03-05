ارتفاع عدد ضحايا حادث الصحراوي الشرقي لـ20 شخصًا

عّلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، بحادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى "نقل" بالطريق الصحراوي الشرقي، قائلًا: "الحادث وقع نتيجة إنفجار إطار إحدى السيارتين وإختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في تصادم السيارتين وجه بالوجه".



وكان الطريق الصحراوي الشرقي، شهد مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى "نقل" بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، والذي نتج عنه مصرع 20 شخصا وإصابة 5 آخرين.



وأكد محافظ بني سويف، أن الطريق تجرى عليه بعض الترميمات، وحدث إنفجار لإطار بإحدى السيارتين وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في تصادم السيارتين المتقابلتين "وجه في الوجه" الأمر الذي يفسر زيادة أسباب الضحايا، لافتًا إلى أن مستشفى بني سويف أستقبلت 5 مصابين ويجرى حاليًا عمل أِعة مقطعية لتحديد التشخيص النهائي لإصاباتهم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، وأفاد المبلغ أن سبب الحادث يرجع لإنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، ووجود مصابين ومتوفين بموقع الحادث.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجثامين المتوفين إلى مستشفيي بني سويف.



وأفاد مصدر، بأن الأعداد الأولية لضحايا الحادث تشير إلى مصرع 20 شخصًا، وتم تم نقل 3 جثث 3 مصابين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تم نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي، و4 جثث إلى مستشفى العياط، التابعتين لمديرية الصحة بالجيزة، لافتًا إلى أنه يوجد 6 أطفال و5 سيدات بين ضحايا الحادث.

