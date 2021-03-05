تقرير مسرب يقدر حجم أموال التنظيم الدولي للإخوان بـ2 تريليون دولار

قال الإعلامي محمد موسى إن تقرير مسرب من داخل تنظيم الجماعة الإرهابية يكشف أنها تمكنت من تأسيس 600 كيان في 50 بلدا بجميع أنحاء العالم، تحت شعار المنظمات الإسلامية وعلى وجه الخصوص في أوروبا.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التقريرالمسرب كشف أن أموال جماعة الإخوان الإرهابية وصلت لأكثر من 2 تريليون دولار، وهذا الحجم الكبير للجمعيات والمؤسسات المنتشرة جعل التنظيم الإرهابي يمتلك موارد ضخمة بخلاف اشتراكات الأعضاء، والتبرعات من الأفراد والمؤسسات وغيرها.



وتابع: أن التنظيم الإرهابي يمتلك إمبراطورية من الشركات الدولية، وخاصة شركات توظيف الأموال وشركات "الأوف شور" اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من قدرة التنظيم على نقل الأموال وتحويلها وإخفاءها.