وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يعيدان افتتاح سينما مصر بعد تطويرها





عبد الدايم : اعادة افتتاح سينما مصر يتوج جهود تحديث وتطوير البنية الثقافية المصرية والاعداد لتنظيم مهرجان سينمائي دولي يقام سنويا بمدينة بورسعيد بالتعاون مع المحافظة





تواصلت فعاليات اليوم الثاني من اطلاق احتفالات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021 " حيث افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سينما مصر التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بحضور الدكتور خالد عبد الجيل مستشار وزيرة الثقافة للسينما وذلك بعد إعادة تأهيلها وتطويرها وفقا لأحدث النظم العالمية .





قالت عبد الدايم إن اعادة افتتاح سينما بورسعيد التاريخية التى تم تاسيسها فى نهاية الاربعينيات من القرن الماضى يمثل إضافة حقيقية الى البنية الثقافية في المحافظة باعتبارها جزء اصيلاً من ذاكرة السينما المصرية ومن المعالم البارزة بالمدينة الباسلة ودار العرض الوحيدة الباقية في وسط أحد أهم الشوارع التجارية في المحافظة ، واشارت انه تم تحديد قيمة رمزية لدخول السينما تشجيعا لابناء المحافظة لارتيادها وتنفيذا لخطط نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية وقامت باقتناء اول تذكرة تم اصدارها لدخول السينما بعد التطوير ، وتابعت ان عملية التحديث تمت بأيادي مصرية خالصة وقام بها العاملون بالشركة القابضة حتي وصلت لصورتها الحالية مع الحفاظ على تراثها المعماري الفريد التي اتسمت به قديما مما يؤكد وجود كفاءات داخل وزارة الثقافة بل وعمالة نادرة أيضاً ، وأعلنت الاتفاق مع محافظ بورسعيد على الاعداد لتنظيم مهرجان سينمائي دولي يقام سنويا بالمحافظة

موجهة له الشكر على اهتمامه بكافة الفعاليات الفنية والثقافية التي تقوم بها الوزارة لتقديمها لأهالي بورسعيد ، واضافت ان اعادة تأهيل وتطوير المواقع الثقافية فى كافة ربوع مصر يُجسد الاصرار على تفعيل كافة الأدوات والأساليب الإبداعية والتنويرية لخلق أجيال تمتلك الوعي بقيمة الوطن والحفاظ على مقدراته كما يأتي تتويجاً لجهود وزارة الثقافة في تحديث وتطوير ثروتها الانشائية .





من جانبه قال محافظ بورسعيد إن سينما مصر ستظل مصدرا للاشعاع والتنوير الثقافي لابناء المحافظة باعتبارها جزء هام من ذكريات كل مبدعيها وادباءها ورموزها ، واضاف ان وزارة الثقافة قد استرجعت احد الملامح التاريخية فى بورسعيد بإعادة افتتاح سينما مصر ، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لجهودها الهادفة الى صون الهوية متمنيا للأجيال القادمة الاستمرار فى رفع لواء التنوير والنضال وبناء الوعي للحفاظ علي الوطن .





وقال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما ان سينما مصر ببورسعيد تعد واحدة من اقدم دور العرض فى مصر وتتميز بطرازها الفريد ، واشار انها هدية وزارة الثقافة لبورسعيد مدينة النضال والتى انجبت العديد من المبدعين .

تضمن الافتتاح فيلم تسجيلي لاهم مراحل تطوير السينما حتي المرحلة الحالية مبرزا اهم التعديلات التي طرات علي فيلم بورسعيد بعد ترميمه ليصبح ملائما للعرض باعتباره من اهم الافلام في ذاكرة السينما المصرية ويحكي عن حركات المقاومة والنضال الشعبي لبور سعيد المدينة الباسلة.



