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اللقاء المُنتظر.. موعد مواجهة الزمالك والترجي في دور المجموعات بدوري الأبطال

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، ضيفا ثقيلا أمام الترجي التونسي، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، مساء غدًا السبت الموافق 5 مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي حصريا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، سلبيا، أمام مضيفه تونجيث السنغالي، بينما تعادل الترجي الرياضي التونسي أمام مولودية الجزائر إيجابيا بهدف لمثله في الجولة ذاتها.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفي حوذته نقطتان، حيث جاء ترتيب المجموعة كالآتي:- 

1- الترجي التونسي 4

2- الزمالك 2

3- مولودية الجزائر 2

4- تونجيث 1.
   



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