محمد موسى يكشف تفاصيل دخول أعضاء الإرهابية لإسرائيل بجنسية تركية

قال الإعلامي محمد موسى، إن القاعدة التاريخية المعروفة للجميع، هي أن تنظيم الإخوان الإرهابي على صلة كبيرة بالمخابرات البريطانية منذ ما يقرب من 100 عام.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تنظيم الإخوان الإرهابي ليس رهينة المخابرات البريطانية ‏فقط، وإنما إيران وتركيا وقطر من أهم الدول "اللي بتحرك ‏التنظيم وفق أهدافها".



وتابع، أن بعض ضباط مخابرات تركيا وقطر وإيران حصلوا على عضوية التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية، وكل دولة منهم تعقد ‏اجتماعات ثنائية مع التنظيم، وتطلب من التنظيم الإخواني الإرهابي إعداد ملفات ‏وتقارير تفصيلية عن حركته أو نشاطه المستقبلي وبالتحديد فيما يخص الأمن القومي المصري.