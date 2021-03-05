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محمد موسى: الإرهابي محمود حسين يتقاضى 4 آلاف دولار عن تهريب كل متطرف

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يشهد حالة انقسام كبيرة وتكونت عدة أجنحة تعمل جميعها على تكسير عظام بعضها البعض، لافتا أن الإرهابي محمود حسين، الأمين العام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية هو المسؤول الأول عن تهريب المتطرفين، سواء إلى السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير ومنها ينطلقون إلى سوريا أو ليبيا، والسودان كان محطة رئيسية وجسر يَعبر من خلاله هؤلاء المتطرفين طريقهم إلى إفريقيا والمناطق الملتهبة في الشرق الأوسط، والتي تشهد صراعات مسلحة.

وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تهريب المتطرفين إلى مناطق الصراع في سوريا وليبيا، تعد تجارة رابحة اعتمدت عليها جماعة "الإخوان الإرهابية" وحققت من ورائها مئات الملايين من الدولارات، ولاقت رواجًا كبيرًا منذ عام 2014 بعد خلع الجماعة "الإرهابية" من الحكم في ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الأن يتم ذلك وبتوسع شديد.

وتابع "موسى"، "الإرهابي محمود حسين يتقاضى 4 ألاف دولار عن كل متطرف يتم إرساله إلى سوريا أو إلي ليبيا أو أي دولة تشهد صراعات، كما يتاجر بشباب الإخوان المغيبين سواء من المقيمين في مصر والدول العربية أومن المحكوم عليهم في قضايا إرهابية وفروا هاربين لتركيا.

وأضاف: هؤلاء الشباب كان يرسلهم الإرهابي محمود حسين أمين عام الجماعه الإرهابية إلى السودان لشخص يدعى محمد الحلوجي والذي كان يشرف على اعدادهم وتجهيزهم وتسفيرهم بعد ذلك إلى البلد التي سينضموا فيها للتنظيم الارهابي الذي هيلتحقوا به وطبعًا كل شاب من هؤلاء بيحصل علي ألفين دولار في الشهر نظير قتاله.

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