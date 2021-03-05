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محمد موسى يكشف كواليس تهريب الجماعة الإرهابية للمتطرفين

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشف الإعلامي محمد موسى، معلومات خطيرة عن كيفية تجنيد ونقل المتطرفين لنقاط الصراع في الدول العربية برعاية وإشراف الإرهابي الهارب محمود حسين، حيث كان يقوم بالتنسيق بين مجموعة المهربين أو من يعملون في شحن هؤلاء المتطرفين والحكومة التركية،

وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هذه المجموعات تعمل تحت عين وإمرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهاز المخابرات التركية، الذي يعمل على تسهيل مهمة هؤلاء المتطرفين وتسهيل مهمة من يعملون على إعدادهم ونقلهم إلى الدولة المخطط نقلهم إليها.

وأضاف محمد موسى، هؤلاء الشباب يتم نقلهم لمطار مصراته بليبيا، ومنها يتم نقلهم لمدينة درنة عبر وسيط وسيارات مجهزة لذلك، ويتم تسليمهم للإرهابي عمر رفاعي سرور، وهو أحد قياديي مايسمي بمجلس شورى المجاهدين في درنة وزعيم مايسمي "تنظيم أنصار الشريعه" وبيُعد همزة الوصل للقتال في ليبيا.

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