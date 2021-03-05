محمد موسى: التنظيم الإرهابي يتاجر في كل شيء لتنمية اقتصاده

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركات التنظيم الإخواني يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها الجماعة الإرهابية نشاطها، وهذه الشركات عادة بتكون بعيدة عن الرقابة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية انتهازي، يتاجر في كل شيء ويستفيد منها حتى ينمي الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة به، في ظل اقتصاد الجماعة الارهابية الضخم حول العالم وقدرتهم على تمرير الأموال ونقلها من دولة إلى أخرى.



وتابع أن الإخوان يعملون في كل الأنشطة الاقتصادية، وعندهم شركات كبرى في كل دول أوروبا وماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا وكينيا والصومال قبرص وكوستاريكا وبنما وسنغافورة والبهاما وبرمودا وفيرجن، وعدد كبير من دول افريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية.