محمد موسى: التنظيمات المتطرفة تحت قبضة أردوغان

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجح على مدار عشر سنوات في السيطرة على كل التنظيمات المتطرفة وعلى القرار بداخلها وتوظيف هذه التنظيمات الموجودة على أراضيها لصالح مشروعه السياسي والأمني.



وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الوضع السياسي في تركيا أتاح لـ"جماعة الإخوان الإرهابية" وغيرهم أن ينشطوا في تجارة الدم تجارة تجنيد متطرفين وإرسالهم للدول العربية التي تشهد صراعات مثل سوريا وليبيا والعراق.



وأضاف "موسى"، تركيا هي الداعم الأساسي في تسهيل سفر هؤلاء المتطرفين، فأصبحت بمثابة معسكر كبير لهؤلاء المتطرفين، كما أن حرية حركة الأموال بداخلها أدت إلى رواج هذه التجارة واستمرارها،لافتا أن أهداف جماعة الإخوان الإرهابية الاقتصادية التي حققتها من وراءهذه التجارة التى تدخل خزنة تنظيم الإخوان مئات الملايين من الدولارات.