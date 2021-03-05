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محمد موسى: القرضاوي سهل حصول طارق الزمر على قرض قطري
الجمعة 05/مارس/2021 - 10:55 م
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها شبكة كبيرة من اللجان الإلكترونية التي تستهدف من خلالها الشخصية المصرية والنظام السياسي المصري وكل خصومهم في العموم.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشيخ محمد الصغير، عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وأحد قادتها التاريخيين، طلب تمويل لطارق الزمر من إيران وفشل ونظرا لعلاقته الوطيدة بمفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، فسهل له القرضاوي تمويل قطري لطارق الزمر، بهدف القتال مع جبهة النصرة الإرهابية بسوريا.
وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية تحاول توفيق أوضاعها في بعض القضايا الشائكة وعلاقتها بإسرائيل، حتى لا تخسر الغرب وأجهزته الداعمه لها، فبدأت تبعت ناس لزيارة القدس بتأشيرة سفر إسرائيلية، شريطة أن يأخذ عضو الإخوان الجنسية التركية".
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشيخ محمد الصغير، عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وأحد قادتها التاريخيين، طلب تمويل لطارق الزمر من إيران وفشل ونظرا لعلاقته الوطيدة بمفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، فسهل له القرضاوي تمويل قطري لطارق الزمر، بهدف القتال مع جبهة النصرة الإرهابية بسوريا.
وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية تحاول توفيق أوضاعها في بعض القضايا الشائكة وعلاقتها بإسرائيل، حتى لا تخسر الغرب وأجهزته الداعمه لها، فبدأت تبعت ناس لزيارة القدس بتأشيرة سفر إسرائيلية، شريطة أن يأخذ عضو الإخوان الجنسية التركية".
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