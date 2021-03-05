محمد موسى: القرضاوي سهل حصول طارق الزمر على قرض قطري

قال الإعلامي محمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها شبكة كبيرة من اللجان الإلكترونية التي تستهدف من ‏خلالها الشخصية المصرية والنظام السياسي المصري وكل خصومهم في ‏العموم.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشيخ محمد الصغير، عضو مجلس شورى حزب البناء ‏والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وأحد قادتها ‏التاريخيين، طلب تمويل لطارق الزمر من إيران وفشل ونظرا لعلاقته الوطيدة بمفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، فسهل له القرضاوي تمويل قطري لطارق الزمر، بهدف القتال مع جبهة النصرة الإرهابية بسوريا.



وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية تحاول توفيق أوضاعها في بعض القضايا الشائكة وعلاقتها بإسرائيل، حتى لا تخسر الغرب ‏وأجهزته الداعمه لها، فبدأت تبعت ناس ‏لزيارة القدس بتأشيرة سفر إسرائيلية، شريطة أن يأخذ عضو ‏الإخوان الجنسية التركية".

