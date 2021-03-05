الأهلي يكشف عن جاهزية نجمه لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا





كشف مسؤولو الأهلي عن جاهزية أحد أهم العناصر في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.





جاهزية حسين الشحات لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن جاهزية حسين الشحات، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأوضح المصدر أن حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كان قد اشتكى من إصابة بعد كرة مشتركة مع بدر بانون المدافع المغربي للمارد الأحمر.





وتابع المصدر أن إصابة حسين الشحات الأخيرة لن تعيقه عن خوض مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، إذ يستطيع اللحاق بالمواجهة والمشاركة بالتشكيل الأساسي إذا ما أراد موسيماني.





وفي سياق متصل، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.



