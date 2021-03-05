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محمد موسى: الإرهابية ليس لديها مشكلة في التطبيع تحت أي ستار

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى إن جماعة الإخوان الكاذبة ليس لديها أي مشكلات في التطبيع تحت أي ستار أو أي مظلة، بغرض حماية مصالحها.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن كل المعلومات المسربة من داخل التنظيم الإرهابي يفتح الباب لضرورة إعادة قراءة هذا التنظيم الإرهابي من جديد، ووفق المعطيات الجديدة وشبكة تواصله الجديدة.

وتابع: "وضع ملامح الجماعة الجديدة في ظل ‏وضع جديد لأكبر التنظيمات الدينية ليس من خلال إنتهاجها ‏للعنف ولكن من خلال عمالتها أيضًا لأجهزة الاستخبارات ‏الغربية تحت مظلة أنها جماعة دينية".

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