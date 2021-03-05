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العربي الإفريقي: نسعى للريادة وتطوير وتعمير المدن الجديدة لتحقيق التنمية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بتوقيع البنك العربي الإفريقي الدولي، عقد تمويل لصالح شركة ريدكون للتعمير بقيمة 2.7 مليار جنيه مصرى، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة والتي تتضمن أعمال المباني والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية وأعمال تنسيق الموقع، فيما يعد هذا العقد هو أكبر تمويل تم إسناده للشركة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذا العقد يدل وطنية ورؤية البنك العربي الأفريقي الدولي، ويعد إدراك من البنك للدور الحيوي لتطوير وتعمير المدن الجديدة في تحقيق التنمية الاقليمية والحضارية المستدامة.
  
وأضاف "موسى"، رؤية البنك تجاه أهمية التمويل العقاري، من باب دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعاتهم، وانسجامًا مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة "جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على المجابهة ومستدامة" والذي صار ملحًا مع النمو السكاني في المدن والذي يؤثر سلبًا على التنمية البيئية والحضارية.

ولفت "موسى"، إلى أن شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك العربي الإفريقي الدولي، يسعى لتعزيز ريادة مصرفه وخبراته العريقة في تقديم حلول متكاملة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته القوية في إتاحة التسهيلات التمويلية التي تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأشار "موسى"، إلى إيمان البنك العربي الإفريقي بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أنها تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل مشكلات التكدس السكاني، وهي من أهم ملفات رؤية مصر 2030".

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