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محمد موسى يكشف هوية المسئول عن الملف الاقتصادي بالتنظيم الإرهابي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى إن المسئول عن إدارة الملف الاقتصادي في التنظيم الدولي الإرهابي، هو يوسف ندا، أحد قادة التنظيم، ويحمل جنسيات عدة دول منها ليبيا وتونس وإيطاليا، وهو الشخص الذي يمتلك كافة الأكواد السرية لشركات وأموال تنظيم الإخوان الإرهابية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "منذ ما يقرب من 100 عام ومنذ نشأة تنظيم الإخوان الإرهابية في مصر عام 1928، وبدأ في عمل شبكة اقتصادية ويديرها في الخفاء، بهدف تكوين إمبراطورية مالية تمكّن التنظيم من الإنفاق على نشاطاته الإرهابية وتحركاته وأهدافه وحماية عناصره وكوادره".

وتابع: "عشان كده الاقتصاد يمثل أهمية كبيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويعد أحد أهم مرتكزاتها وأهم أدوات تنفيذ مشروعها الفكري والسياسي والسلطوي واستقطاب فئات المجتمعات لها وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة.

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