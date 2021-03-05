عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

استقر مسئولو النادي الأهلي على وضع محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحت الملاحظة من أجل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.





وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.





حيث اتفق مسئولو الأهلي على وضع كهربا تحت الملاحظة وتقييم موقفه بحيث يستمر في النادي في حال عدم افتعال مشاكل مرة أخرى أو الرحيل عن القلعة الحمراء.





ومن المقرر أن يغيب كهربا عن 4 مواجهات مع الأهلي، وهم الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وفيتا كلوب ذهابًا وإيابًا والمريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



