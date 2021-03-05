الشؤون الاسلامية تطلق حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بجوامع الرياض

نظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض اليوم حملة توعوية إرشادية لمتابعة تنفيذ الاحترازات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية في مكافحة جائحة كورونا بجوامع المنطقة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من الجمعيات التطوعية ، بمشاركة عدد من المتطوعين الصحيين ومراقبي المساجد في عدد من جوامع مدينة الرياض.





وقام المشاركون في الحملة بتوجيه وإرشاد المصلين بالالتزام بالتباعد الجسدي ، واستخدام السجادة الخاصة ، ومداومة ارتداء الكمامة، وتنظيم دخول وخروج المصلين من الجوامع، إلى جانب توزيع الكمامات والسجادات على المصلين.





وأوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس أن الحمله تهدف إلى المساهمه في نشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة، مشيراً إلى أنها تواكب الجهود المبذولة في مكافحة الوباء من قبل مختلف أجهزة الدولة وتعزيز ثقافة التطوع بين الجهات الحكومية في المجالات المشتركة.