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الري تناشد المواطنين الحفاظ على المجاري المائية من التلوث

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، عن استيائه من إلقاء بعض المواطنين القمامة في الترع بعد تبطينها، معتبرا أن هذه الأفعال تعود لسلوكيات اعتاد عليها المواطنون.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذه التصرفات تدمر المجهود الذي تبذله الدولة في مشروع تبطين الترع، فضلا على أنها تضر صحة المواطنين، مؤكدا أن تبطين الترع مشروع قومي، ويستهدف تحسين وجه الريف المصري.

وطالب المواطنين الحفاظ على نظافة الترع، وعدم إلقاء القمامة بها، معلقا: "الدولة بتعمل شيىء حضاري، ودي فلوس المصريين"، منوها بأنه تقرر وضع منظومة للتعامل مع القمامة وستطبق في محافظة البحيرة، وستطبق على باقي المحافظات بعدها.

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