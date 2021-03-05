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رقم إيجابي لجماهير باريس سان جيرمان على السوشيال ميديا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشارت تقارير صحفية اليوم الجمعة، إلى ان فريق باريس سان جرمان تجاوز حاجز 100 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو رقم يبقيه قريباً من أنجح الأندية في العالم الافتراضي، مثل ريال مدريد وبرشلونة.

ويتوزع المتابعون البالغ عددهم 100 مليون بين فيس بوك (42 مليون) وإنستغرام (33 مليون) وتويتر (8 ملايين) وتيك توك (5.5 ملايين) ومنصات أخرى مثل يوتيوب وسناب شاب وتويتش.

وأضاف النادي الباريسي في بيانه أن نمو الدعم الذي يحظى به على مواقع التواصل الاجتماعي شهد "تسارعاً شديداً" بعد أن لعب في أغسطس (آب) 2020، أول نهائي لدوري أبطال أوروبا في تاريخه، والذي خسر فيه أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف.

وأكد النادي، الذي كان لديه 500 ألف متابع فقط قبل 10 سنوات، أن الكثير من شعبيته الرقمية تعود إلى تدويله، حيث يضم أكثر من 117 نادياً للمشجعين في أكثر من 130 دولة.
ومع ذلك، لا يزال باريس سان جيرمان بعيداً عن الأرقام الهائلة التي يحظى بها ريال مدريد وبرشلونة على الإنترنت، حيث يبلغ عدد متابعيهما 245 و220 مليون متابع على الترتيب.

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