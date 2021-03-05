عمرو الليثى: مبادرة "حياة كريمة" غيرت الحياة في قرية الكوامل بسوهاج

قال الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه فى اطار مبادرة " حياة كريمة " والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحسنت الاحوال بشكل كبير بقرية الكوامل وغيرها بباقى القرى وباذن الله القادم افضل فى اطار الاهتمام بالمواطن المصرى وتحسين اوضاعه المعيشية .





وعرض الليثى فقرة من حلقة قديمة ببرنامج واحد من الناس عام 2013 شكوى اهالى سوهاج بقرية الكوامل بمحافظة سوهاج وشكاوى القرية من المياه المختلطة بالصرف الصحى وصعوبة المعيشة وقلة الموارد والمنازل المهددة بالانهيار والعديد من المشكلات الأخرى .





وذهبت كاميرا واحد من الناس لترصد حالة قرية الكوامل فى اطار مبادرة الرئيس " حياة كريمة " لتشهد على تغير كبير فى القرية وبناء العديد من المنازل وادخال المرافق والكهرباء وتشيد المدارس والعديد من الخدمات التي لم تكن موجودة.



