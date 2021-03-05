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مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش خطة "بايدن" لإنعاش الاقتصاد

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:11 م
مجلس الشيوخ الامريكي
مجلس الشيوخ الامريكي
وكالات
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باشر مجلس الشيوخ الأمريكي دراسة خطة الرئيس جو بايدن الضخمة لإنعاش الاقتصاد، مع قراءة كاملة لصفحات النص الـ600، بطلب من الجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، هذا والمتوقع أن يقر في الأيام المقبلة بفضل أصوات الديمقراطيين.


واضطرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى التدخل كما يجيز لها الدستور للبت في التصويت الذي يسمح ببدء النقاش بعدما صوت الأعضاء الديمقراطيون الـ50 تأييدا لذلك، فيما عارضه الأعضاء الجمهوريون الـ50 أيضا.

ويعطي ذلك فكرة عن عمليات التصويت المتقاربة التي قد يشهدها هذا الماراثون في مجلس الشيوخ حتى الإثنين، فيما يتوقع أن تستغرق تلاوة النص نحو عشر ساعات، وسيكون أمام مجلس الشيوخ بعد ذلك مهلة 20 ساعة لمناقشة النص.


وبعد انتهاء مناقشة الخطة التي بدأت البارحة الأولى، سيبدأ أعضاء المجلس بعد ذلك جولة جديدة يمكنهم خلالها اقتراح تعديلات، والمطالبة بالتصويت على كل واحدة منها.


وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية "لا يهم الوقت الذي سيستغرقه ذلك، ستبقى جلسات مجلس الشيوخ مستمرة حتى الانتهاء من مشروع القرار هذا"، معربا عن اقتناعه بالحصول على ما يكفي من أصوات لإقرار الخطة.


وكان مجلس النواب وافق عليها فجر السبت الماضي بفضل أصوات الديمقراطيين فقط، وتبلغ قيمة الخطة التي أرادها جو بايدن دعما لأكبر اقتصاد في العالم 1.9 تريليون دولار للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد - 19.


وأعربت نانسي بيلوسي الرئيس الديمقراطية لمجلس النواب عن ثقتها بأن كتلتها البرلمانية ستقر خطة الإنعاش، وأوضحت "سندرسها ونرفعها إلى الرئيس". ويعد الجمهوريون خطة التحفيز هذه مكلفة جدا.


إلى ذلك أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة "وول مارت" خططا لاستثمار نحو 350 مليار دولار خلال العقد المقبل في منتجات يتم تصنيعها أو زراعتها أو تجميعها في الولايات المتحدة.


وقالت الشركة في بيان أمس، "إن التقديرات تشير إلى أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل، فضلا عن تفادي ما يقدر بنحو مائة مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق توفير منتجات أقرب إلى العملاء".


وقال جون فرنر الرئيس التنفيذي للشركة "تتجه شركات كثيرة إلى القيام بعمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، والنتيجة هي توفير مزيد من الوظائف للأمريكيين"، وأضاف أن "القيام بعمليات التصنيع داخل أمريكا أمر يهم موردينا ورجال الأعمال والبيئة".


وأضاف أنه "يهم عملاءنا، الذين ذكر أكثر من 85 في المائة منهم أنهم يرغبون في حمل منتجات مصنوعة أو مجمعة في الولايات المتحدة، والأهم من ذلك هي الوظائف التي سيوفرها هذا الاستثمار للمجتمعات الأمريكية"، وتابع أن "هذا الاستثمار سيشمل تقديم دعم للشركات الصغيرة، وتنويع مصادر التوريد والبيع داخل أمريكا"، ونوه فرنر بأن "وول مارت" ستركز في هذا الاستثمار على ست فئات ذات أولوية تضم المواد البلاستيكية والمنسوجات والأجهزة الكهربائية الصغيرة، فضلا عن تصنيع المواد الغذائية والمستلزمات الصيدلانية والطبية.


وفي عام 2013، تعهدت "وول مارت" باستثمار 250 مليار دولار في المنتجات التي يتم تصنيعها أو زراعتها أو تجميعها داخل الولايات المتحدة بحلول عام".

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