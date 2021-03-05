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محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستشفي بني سويف التخصصي، لمتابعة أحوال المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي على بوابة الكريمات، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وأسفر عن عدد من الوفيات واصابة البعض الأخر، حيث تم نقل 7 حالات اصابة منهم إلى مستشفى التخصصى ببنى سويف.

واطمأن محافظ بني سويف، على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث تراوحت اصابتهم ما بين كسور وجروج قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر، مشددًا بتوفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، ومتمنيا عاجل الشفاء للمصابين وسرعة تماثلهم للشفاء.

صحة بني سويف

من جهته أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتين قد توفيتا قبل وصولهم للمستشفى، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة، منوهًا عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.

غرف العمليات

وكانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت "مساء اليوم" إخطارًا بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي أسفر وقوع وفيات واصابة البعض الأخر، وأنه تم نقل بعض الاصابات للمستشفى التخصصى ببني سويف وفور ذلك انتقل المحافظ يرافقه "بلال حبش" نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى وعدد من القيادات الأمنية.

محافظ بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في تصريحات سابقة، إن الحادث وقع نتيجة إنفجار إطار إحدى السيارتين وإختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في تصادم السيارتين وجه بالوجه".

وأكد محافظ بني سويف، أن الطريق تجرى عليه بعض الترميمات، وحدث إنفجار لإطار بإحدى السيارتين وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في تصادم السيارتين المتقابلتين "وجه في الوجه" الأمر الذي يفسر زيادة أسباب الضحايا، لافتًا إلى أن مستشفى بني سويف أستقبلت 5 مصابين ويجرى حاليًا عمل أشعة مقطعية لتحديد التشخيص النهائي لإصاباتهم.
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)
محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي (صور)

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