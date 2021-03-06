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الخشت: جامعة القاهرة تحولت إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 04:22 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل نجاح القاهرة في أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، قائلًا إنهم يعملون منذ 3 سنوات على المعايير التي تؤهل للوصول للتصنيفات العالمية.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن جامعة القاهرة تحولت إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتخصصات البينية ساعد على تحسين تصنيف جامعة القاهرة عالميًا.

وعن نظام التعليم بالجامعة، قال رئيس جامعة القاهرة: "نجمع بين الدراسة أون لاين والتعليم بالحضور".

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