شوقي السيد: مجلس الشيوخ عاد بسلطات ضعيفة ودورة استشاري فقط

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن وجود غرفة تشريعية ثانية بمجلس الشيوخ يزيد من فرص الرقابة ويوسع دائرة التمثيل البرلماني، حيث إن وجود الغرفة البرلمانية الثانية هامة جدًا وله مزايا عديدة، موضحًا أن النظم الدستورية كلها تحدثت عن مزايا الغرفة البرلمانية الثانية.





وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدول التي تعتمد على مجلسين للتشريع تزايدت الفترة الأخيرة، حيث أن وجود غرفة تشريعية ثانية هام لضبط الإيقاع في الصياغة التشريعية.



