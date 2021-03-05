ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق الكريمات المروع

استقبل مستشفى أطفيح المركزي عددًا من المصابين و12 جثة من ضحايا الحادث المروع الذي وقع بطريق الكريمات، مساء اليوم الجمعة، وهم: "عبدالباسط محروس عبد الفضيل 21 سنة، مقيم بني محمد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عامل، محمود محمد سيد عبد الله مقيم بني محمد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عامل، محمود سيد عبد الله 28 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، إضافة إلى 4 أطفال مجهولين الهوية، واستقبل المستشفى أيضًا 6 سيدات مجهولين الهوية تتراوح أعمارهن ما بين 35 إلى 55 سنة، وجار تحديد هوية الضحايا والمصابين المجهولين الهوية.



كما استقبل مستشفى بني سويف، محمد محروس عبد الرحيم، 22 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ، أحمد محمد عويس 26 عاما، مقيم قرية طنسا بني مالو بمحافظة بنى سويف، مصاب بنزيف بالمخ، شاب مجهول الهوية طفل عمره حوالي 14 سنة، وطفل عمره 4 سنوات مجهولين الهوية، فيما واستقبلت مشرحة المستشفى جثة شاب في العقد الرابع من عمره، وطفل عمره 4 سنوات.



وأفادت مصادر أمنية مسؤولة أن قائد السيارة النقل التريلا المتسببة في وقوع حادث طريق الكريمات، يصارع الموت داخل المستشفى لسوء حالته الصحية، مؤكدة على وفاة قائد السيارة الميكروباص، وأن هناك أطفال من بين الضحايا.



وأضافت المصادر أن الحادث وقع بطريق الكريمات، مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل تريلا محملة بـ"طفلة".



وأشارت المصادر أن الحادث وقع قبل بوابة الكريمات في اتجاه بني سويف، بحوالي 5 كيلو بمدينة أطفيح، موضحًا أن الحادث نتج عنه مصرع 20 شخصًا، وجرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح، وجثتي إلى مستشفى بني سويف، وباقي الجثث إلى مستشفى العياط المركزى.



وبينت المعاينة أنه حال سير سيارة نقل تريلا بالطريق، إنفجر أحد إطاراتها، وانقلبت ما تسبب في إصطدامها بالسيارة الميكروباص، ووقوع ضحايا ومصابين.



كان لقى 20 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.



على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.



المعاينة الأولية والفحص المبدئي كشفت عن تصادم سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين، وجار نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى أقرب مستشفيات، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.