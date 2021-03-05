باتشيكو يُحدد مهاجم الزمالك ضد الترجي التونسي

















استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الترجي التونسي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو استقر على يوسف أوباما، في مركز رأس الحربة أمام الترجي التونسي.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء غد السبت على ملعب رادس.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعادل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، سلبيا، أمام مضيفه تونجيث السنغالي، سلبيا بدون أهداف.



