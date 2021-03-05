Advertisements

دعوة قضائية جديدة ضد ترامب

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

 

 رفع نائب ديمقراطي في الكونجرس الأميركي، الجمعة، دعوى ضد دونالد ترامب، هي الثانية التي تستهدف الرئيس السابق بتهمة "التحريض على هجوم ضد الكابيتول" من قبل أنصاره في 6 يناير الماضي.

 

وكتب النائب إريك سوالويل: "بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة" إلى جو بايدن.

 

وأضاف: "لقد كذب تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه الى النزول الى شوارع العاصمة الفيدرالية واشنطن" للتظاهر في 6 يناير.

 

وفي خطاب طويل أمام البيت الأبيض، توجه ترامب لمناصريه بالقول: "قاتلوا كشياطين".

 

وتشمل الدعوى التي قدمها إريك سوالويل، أمام محكمة في واشنطن، أيضا نجل الملياردير الأميركي، دونالد ترامب جونيور وكذلك محاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس.

 

وكلهم تحدثوا خلال نفس التجمع.

 

وقال إن "المتهمين تجمعوا وألهبوا المشاعر وشجعوا الحشد الغاضب، وبصفتهم هذه هم مسئولون كليا عن الأضرار والدمار الذي تبع ذلك".

 

ورد جيسون ميلر، وهو ناطق باسم دونالد ترامب في بيان لصحيفة "واشنطن بوست"، واصفا إريك سوالويل بأنه "لا يحظى بأي مصداقية".

 

وكان نائب ديمقراطي آخر في الكونغرس، هو بيني تومسون، قد رفع دعوى أيضا ضد ترامب اعتبارا من منتصف فبراير.

 

وقتل خمسة أشخاص بينهم عنصر من شرطة الكابيتول في هذا الهجوم على المبنى حين كان البرلمانيون يثبتون فوز جو بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر.

 

وقد برأ مجلس الشيوخ، في 13 فبراير، ترامب من تهمة "التحريض على التمرد" لأنه دعا أنصاره الى السير نحو الكونغرس.

 

ولم يقبل ترامب أبدا نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتحدث عن عمليات تزوير كثيفة لكن دون تقديم أي دليل.

 

ورغم أنه صوت لصالح تبرئته في مجلس الشيوخ معتبرا أن هذا المجلس ليس مؤهلا لمحاكمته، أكد زعيم الجمهوريين النافذ في المجلس، ميتش ماكونيل، أن طريق الملاحقات القضائية يبقى مفتوحا.

أخبار تهمك

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ 38 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ يوم

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

08:59 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات