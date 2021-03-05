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مانشستر يونايتد يكشف عن حجم ديونه

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن حجم ديون النادي في الفترة الحالية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ديون مانشستر يونايتد زادت بمقدار 64.2 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي الذي شهد غياب الجماهير عن المباريات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال إد وودوارد في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية :" صافي ديون مانشستر يونايتد ارتفعت إلى 455.5 مليون إسترليني, اقتربنا من عام كامل منذ المباراة الأخيرة التي شهدت تواجد الجماهير في أولد ترافورد, نفكر الآن في 12 شهرًا مليئة بالتحديات لكرة القدم والمجتمع بأكمله".

وأضاف: "لدينا ثقة بأن الوضع سيعود إلى المسار الطبيعي بسبب الانتشار السريع للقاحات في المملكة المتحدة وخارجها وأن ذلك يعني عودة المشجعين إلى الملاعب".

وتابع: "لكن في هذه الأثناء، لا يزال الخلل في الحسابات كبيرا. لكننا سعداء بالمرونة الهائلة التي أظهرها النادي أثناء الوباء، مدعومًا بتفاني الموظفين وقوة أعمالنا التجارية".

وأردف قائلا: "إننا نذكر بأهمية كرة القدم كمصدر للمجتمع والترفيه والفخر للجماهير في جميع أنحاء العالم على الرغم من أننا افتقدناهم بشدة في أولد ترافورد".

واختتم وودوارد تصريحاته قائلا: "التقدم الذي أحرزه سولسكاير واللاعبون في الموسم الحالي واضح، كما تألق الأكاديمية وفريق السيدات يزيدان من التفاؤل الذي نشعر به بشأن المستقبل داخل وخارج الملعب".


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