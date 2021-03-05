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أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:35 م
الدكتورة هند جبيلي
الدكتورة هند جبيلي
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قالت الدكتورة هند جبيلي المدير التنفيذي لأكاديمية المحور، التابعة لفضائية المحور، إن الأكاديمية تعد هي الأولى من نوعها، ويشارك فيها نخبة من الفنانين مثل الفنان بيومي فؤاد للتمثيل، والإعلامية مفيدة شيحة، للتقديم التلفزيوني، والمهندس فوزي العمري للديكور، والمونتير معتز الكاتب، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، ومصممة الملابس السينمائية مونيا فتح الباب، الصوت أحمد جابر، الفوتوغرافي خالد أبو الدهب.

وأكدت مشاركة 35 شخصًا في ورشة العمل التدريبية الأولى من التمثيل «كورس»، ويعد الكورس هو المدخل لصناعة السينما والأفلام في مصر، مشيرة إلى أن الأكاديمية تهدف في مساعدة ودعم الكوادر الشبابية، والمواهب الجديدة بالمجالات المختلفة.

وعن المجالات المتنوعة للأكاديمية، أوضحت جبيلي، أن الأكاديمية تجري دورات تدريبية «كورسات» في العديد من المجالات منها؛ «الإذاعة، الإخراج، تقديم البرامج التلفزيونية، المونتاج، ورش تمثيل، ملابس سينمائية، السيناريو، والديكور» وغيرها من المجالات لتعليم وتدريب الشباب المؤهل لتعلم ما لديه من موهبة.

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية، إلى  أن الأكاديمية لديها استوديوهات على أعلى مستوى لإجراء الدورات المختصة، مؤكدة أن الدورات ليس لديها شروط محددة، وأنه طالما الطالب لديه الموهبة في مجال معين، وبعد تقديمه يجرى له اختبارات لقبوله وقياس المستوى الذي يقف عنده لتطويره للأفضل، وتنفذ الدورات التدريبية على أعلى مستوى في كافة التخصصات ويتم التدريب بعناية جدًا لكي يصبح الطالب مؤهل للعمل.
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما
أكاديمية المحور.. هنا نصنع الفرق في عالم الإعلام والسينما

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