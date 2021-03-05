Advertisements

عاجل.. ضربة كبرى تضرب ليفربول

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
تعرض لاعب جديد في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لإصابة جديدة، ستبعده عن مواجهة فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

واضطر حامل لقب الدوري لمواجهة عدة انتكاسات بسبب إصابات بين المدافعين هذا الموسم، بعدما افتقد جهود فيرجيل فان دايك وجو غوميز في بداية الموسم بسبب إصابة أبعدتهما وقتاً طويلاً.

وبدأ كاباك، الذي انضم لليفربول على سبيل الإعارة من شالكه مطلع الشهر الماضي، آخر 5 مباريات بينها الخسارة 0-1 أمام تشيلسي أمس الخميس.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "تعرض أوزان كاباك لمشكلة بسيطة بعد مباراة أمس، خاض العديد من المباريات أخيراً وسنرى ما إذا كان سيكون جاهزاً لمواجهة فولهام، يتعين علينا إيجاد حلول".

ومع إصابة جويل ماتيب وجوردان هندرسون أيضاً، قال كلوب إن ناثانيال فيليبس، الذي غاب عن مباراة تشيلسي بسبب كدمة، سيكون جاهزاً لمباراة فولهام.

وبات بن ديفيز، قلب دفاع آخر انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، متاحاً أيضاً.

وأضاف كلوب: "بالنسبة لبن ليس من السهل الاعتماد عليه في موقفنا، تعاقدنا معه لكنه لا يزال بحاجة للتأقلم، إنه حقاً لاعب جيد".

وقلل كلوب من ردة فعل الهداف المصري محمد صلاح الذي بدا محبطاً إثر استبداله بعد مرور ساعة من بداية مباراة تشيلسي، وحث لاعبي فريقه على القتال بقوة أكبر إذا أرادوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب الذي يتأخر فريقه بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع عن صلاح: "لم يكن سعيداً لاستبداله، أراد الاستمرار في الملعب وهذا أمر طبيعي".

وتابع: "صلاح لا يزال يملك سجلاً تهديفياً رائعاً والجميع يعرف، وهو كذلك يعرف أن بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، هذه ليست مشكلة، علينا جميعاً أن نتحسن بالتأكيد".

أخبار تهمك

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ 42 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ يوم

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

08:59 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات