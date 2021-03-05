عاجل.. ضربة كبرى تضرب ليفربول

تعرض لاعب جديد في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لإصابة جديدة، ستبعده عن مواجهة فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.



واضطر حامل لقب الدوري لمواجهة عدة انتكاسات بسبب إصابات بين المدافعين هذا الموسم، بعدما افتقد جهود فيرجيل فان دايك وجو غوميز في بداية الموسم بسبب إصابة أبعدتهما وقتاً طويلاً.



وبدأ كاباك، الذي انضم لليفربول على سبيل الإعارة من شالكه مطلع الشهر الماضي، آخر 5 مباريات بينها الخسارة 0-1 أمام تشيلسي أمس الخميس.



وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "تعرض أوزان كاباك لمشكلة بسيطة بعد مباراة أمس، خاض العديد من المباريات أخيراً وسنرى ما إذا كان سيكون جاهزاً لمواجهة فولهام، يتعين علينا إيجاد حلول".



ومع إصابة جويل ماتيب وجوردان هندرسون أيضاً، قال كلوب إن ناثانيال فيليبس، الذي غاب عن مباراة تشيلسي بسبب كدمة، سيكون جاهزاً لمباراة فولهام.



وبات بن ديفيز، قلب دفاع آخر انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، متاحاً أيضاً.



وأضاف كلوب: "بالنسبة لبن ليس من السهل الاعتماد عليه في موقفنا، تعاقدنا معه لكنه لا يزال بحاجة للتأقلم، إنه حقاً لاعب جيد".



وقلل كلوب من ردة فعل الهداف المصري محمد صلاح الذي بدا محبطاً إثر استبداله بعد مرور ساعة من بداية مباراة تشيلسي، وحث لاعبي فريقه على القتال بقوة أكبر إذا أرادوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب الذي يتأخر فريقه بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع عن صلاح: "لم يكن سعيداً لاستبداله، أراد الاستمرار في الملعب وهذا أمر طبيعي".



وتابع: "صلاح لا يزال يملك سجلاً تهديفياً رائعاً والجميع يعرف، وهو كذلك يعرف أن بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، هذه ليست مشكلة، علينا جميعاً أن نتحسن بالتأكيد".