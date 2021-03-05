موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة





يطمح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الأهلي، في إستعادة نغمة الانتصارات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حينما يواجه فيتا كلوب الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة في البطولة الإفريقية.





موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدّا السبت الموافق 6-3-2021، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتنقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 4".





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تلقى، خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد جولتين من دور المجموعات حيث جمعهم الأهلي من الفوز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يقع في المجموعة الأولى رفقة كلًا من: "المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني"، فيما جاءت مجموعة الزمالك برفقة:" تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر -الترجي التونسي".















