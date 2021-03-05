Advertisements

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يطمح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الأهلي، في إستعادة نغمة الانتصارات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حينما يواجه فيتا كلوب الكونغولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة في البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدّا السبت الموافق 6-3-2021، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتنقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 4".

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تلقى، خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد جولتين من دور المجموعات حيث جمعهم الأهلي من الفوز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يقع في المجموعة الأولى رفقة كلًا من: "المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني"، فيما جاءت مجموعة الزمالك برفقة:" تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر -الترجي التونسي".




أخبار تهمك

عاجل.. ضربة كبرى تضرب ليفربول

منذ 40 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 3 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ ساعة و 15 دقيقة

فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ ساعتين و 43 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

باتشيكو يُحدد مهاجم الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

08:59 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات