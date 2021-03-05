بشرى سارة في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى نبأ سار بشأن أحد أهم نجومه وذلك قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يتعافى بشكل جيد من إصابته العضلية وأصبحت فرص مشاركته أمام برشلونة تزداد بشكل قوي مع مرور الوقت.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار كان حريصًا على نشر برامج التدريب القاسية التي خضع لها ليتخلص من إصابته في أسرع وقت ممكن.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار أصيب في مباراة كان يوم 10 فبراير الماضي ضمن منافسات دور الـ 32 في بطولة كأس فرنسا.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن المعد البدني الخاص بنيمار لعب دورًا كبيرًا في تأهيل النجم البرازيلي الذي ضحى كثيرًا وبدأ يجني ثمار عمله الشاق.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار تخلص تمامًا من إصابته ولم يعد نزيلًا بمستشفى مصابي الفريق الفرنسي.



