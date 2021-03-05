نشرة أخبار قنا اليوم الجمعة 5-3-2021: وزير الأوقاف يفتتح عددا من المساجد

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الجمعة، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



- وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد ابو المجد مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا وحازم عمر نائب محافظ قنا وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وشيوخ ودعاة وزارة الأوقاف.



- رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجدي عباد الرحمن بخزام ونور الإيمان بمدينة قوص

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف والعميد خالد فوزى، رئيس مركز ومدينة قوص، صباح اليوم الجمعة، مسجدى عباد الرحمن بقرية خزام جنوب مدينة قوص ونور الإيمان بغرب المدينة بمساحة إجمالية ٦٣٥م٢ الذين تم إنشاء هما بالجهود الذاتية للاهالي، بحسب الشيخ عبدالستار سليمان، مدير عام اوقاف قوص.



- محافظ قنا‪ :‬الكشف على ٦١٠ حالة خلال القافلة الطبية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت ‪

صرح اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، ان مديرية الصحة، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.



- تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمراكز دشنا ونجع حمادى وفرشوط أسفرت عن تحرير ١٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

